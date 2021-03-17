İngilizlerin tatil tercihi anketinden Türkiye çıktı

17 Mart 2021 Çarşamba, 12:16

İngiltere'de binlerce kişi yaklaşan yaz sezonu öncesi erken tatil rezervasyonularına başladı. İngiliz medyasından Telegraph gazetesinin, sosyal medya üzerinden düzenlediği ankette, Türkiye’nin koronavirüs kontrolleri olmadan İngiliz tatilcileri kabul etme planları konusunda yayımladığı haberin devamında okurlarına tatil için Türkiye tercihi soruldu.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı ankette "Koronavirüs kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 67’si, koronavirüs kontrolleri olmasa da Türkiye'ye gideriz" cevabını verdi.

Öte yandan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, vatandaşlarının tatil için Türkiye'de en çok tercih ettikleri Muğla'yı gezdiği sırada, 1 milyon İngiliz'in tatil için kente geleceğini belirtmişti.