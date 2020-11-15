İngiltere 2030’da benzinli ve dizel araçları yasaklıyor

15 Kasım 2020 Pazar, 14:44

İngiltere hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını açıkladı.

Birgün'ün Financial Times'tan aktardığı habere göre, 2030 yılından itibaren İngiltere'de yeni üretim dizel ve benzin ile çalışan otomobillerin yasaklanacağı belirtilirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki hafta içinde düşük karbonlu ekonomiye geçme vizyonu hakkında konuşma yapacağı ifade edildi.

Johnson'ın İngiltere'deki geniş kapsamlı enerji incelemesinin bir parçası olarak elektrikli otomobil pazarını destekleme önlemleri alacağı belirtilirken, hükümetin daha geniş çevreci girişimler fonunun yaklaşık 500 milyon sterlin olması bekleniyor. İngiltere hükümetinin gelecek yıldan itibaren kullanıma açacağı düşünülen fon, otoyol servis istasyonları gibi tesislerde çok daha fazla sayıda hızlı şarj noktası kurabilmesine ve yeni şebeke bağlantılarının finanse edilmesine yardımcı olacak.