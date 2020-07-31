İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkladı: Kısıtlamalar geri dönüyor!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vaka sayılarındaki artışın ardından Kuzey İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına geri dönüleceğini açıkladı. Ayrıca 8 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2020 Cuma, 14:35
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya başladığını söyledi ve “Frene basmamız gerekiyor” dedi.

İngiltere’nin kuzeyindeki artışa dair bölgesel önlemler aldıklarını belirten Johnson, 1 Ağustos’ta önlemlerin gevşetilmesiyle açılması planlanan bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar erteleneceğini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de, ellerindeki istatistiklere göre önlemlerin gevşetilmesinin sınırlarına ulaştıklarını, daha fazla önlem gevşetmeleri durumunda vaka sayısının hızla artabileceğini belirtti.

Düğünlere getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi de aynı şekilde ertelenecek.


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