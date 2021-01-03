İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek

03 Ocak 2021 Pazar, 19:04

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki bölgesel koronavirüs kısıtlamalarının daha fazla sıkılaştırılabileceğinin sinyalini verdi.

BBC'ye konuşan Johnson, rekor düzeyde artan koronavirüs vakalarını önlemek için "gelecek haftalar içinde" daha sıkı önlemlere gerek duyulabileceğini bildirdi.

Johnson, her ne kadar buna istekli olmasalar da, bu önlemler arasında okulların kapatılması da olabileceğini söyledi.

Hükümetin "virüsü geriletmek için ne yapmak gerekiyorsa ona odaklandığını" savunan Johnson, genişleyen aşı kampanyasının kısıtlamalardan kurtulmak için bir çıkış olabileceğini not etti.

İngiltere Başbakanı, önümüzdeki üç ay içerisinde "on milyonlarca" kişinin aşı olmasını umduğunu da ekledi.

BBC One kanalında Andrew Marr Show'a konuk olan Johnson, bahar aylarında durumun daha iyi olacağına yönelik tahmininde ısrarcı olduğunu belirtti ve ekledi:

"Ülkenin bazı kısımlarında önümüzdeki birkaç hafta içinde daha sıkı önlemler almamız gerekebilir. Bu yaklaşımla kesinlikle hemfikirim. Hatta bence vatandaşlarımız da buna katılırlar çünkü aşı kitlesel ölçekte etki gösterene dek virüsle mücadele yöntemlerimiz değişmeyecek."

Hükümetin kış aylarına hazırlanmak için "tüm önlemleri aldığını" söyleyen Johnson, yeni ve daha bulaşıcı koronavirüs mutasyonunu öngörmediklerini kaydetti.

Okullara ilişkin karar tartışmaların odağında

Başbakan Johnson, Pazartesi günü İngiltere'nin büyük çoğunluğunda ilkokulların açılması planını savunarak, öğretmen sendikalarının tepkisini üzerine çekti.

Başkent Londra'da çoğu okul 18 Ocak'a kadar kapalı olacak ancak İngiltere'nin başka bölgelerinde gelecek haftadan itibaren okulların açılması bekleniyor.

Getty Images İngiltere'deki okullarda velileri uyaran yazılar asıldı.

Johnson, İngiltere'nin büyük çoğunluğunda okulların açılmasının "makul" olduğunu savunarak, "okulların güvenli olduğu konusunda hiçbir şüphesinin olmadığını" belirtti.

Öte yandan sendikalar okullara gitmelerinin öğretmenler için risk yaratacağını savunuyor ve tüm ilkokullarda eğitimin uzaktan sürdürülmesini istiyor.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, okullara ilişkin tartışmayı yorumlayarak şunları söylüyor:

"İlkokulları açmak konusunda bir ısrar var. Eğer semptom gösteren vakalara bakarsanız ilkokullar en az vakalara sahip yerler. Ancak ortaokul ve liselerde vaka sayısı oldukça fazla. Hükümet, okulların açılmasını erteleyerek aslında zaman kazandı."

Vaka sayıları rekor düzeyde

İngiltere'de vaka sayısı günlerdir 50 binin üzerinde seyrediyor. Dün 445 kişinin daha koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bu yeni verilerle birlikte toplam ölüm sayısı da 74 bin 570'e ulaşmış oldu.

Hastaneye yatış sayıları ise bahar ayındaki yoğunluğun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanelerin "şimdiye kadarki en yoğun kışı" geçirdiği söyleniyor.

Getty Images Oxford/AstraZeneca aşısı, İngiltere'de kullanımına başlanan ikinci aşı oldu.

Ülkede aşı programı ise ilk olarak Pfizer-BioNTech aşısıyla, son olarak da Oxford aşısıyla hızlanarak devam ediyor. Ancak haftalık olarak aşı olanların sayısı hala koronavirüs vaka sayısının altında.

İngiltere'de sağlık otoriteleri, aşının iki dozu arasındaki süreyi 12 haftaya kadar çıkararak, mümkün olduğunca fazla kişiye ilk dozları yapma eğiliminde. Hükümetin bu yöndeki girişimi ise uzmanların tepkisiyle karşılaşıyor.