İngiltere Futbol Federasyonu'nda kadın başkan dönemi
İngiltere Futbol Federasyonu'nda seçim komitesi, yedi aydır boş olan başkanlık için oy birliğiyle kadın iş insanı Debbie Hewitt'i aday gösterdi.
İngiltere Futbol Federasyonu'nda Greg Clarke'ın istifasının ardından 7 aydır boş olan başkanlık görevine kadın iş insanı Debbie Hewitt aday gösterildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi. Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.
Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak. Greg Clarke, İngiltere Parlamentosu'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.
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