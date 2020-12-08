İngiltere Meteoroloji Dairesi'nden çarpıcı iklim değişikliği raporu: 2040'ta kar yağmayabilir
İngiltere’nin meteoroloji birimi Met Office’in yaptığı analize göre, 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı uyarısında bulundu.
Son yıllarda etkili olan iklim değişikliği nedeniyle çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden biri haline geldi. İngiltere’nin meteoroloji dairesi Met Office tarafından çarpıcı bir analiz yayınladı. Analize göre, 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı açıklandı. Analiz 2040'lı yıllarda güney İngiltere'nin çoğunun artık sıfırın altında sıcaklıklara ulaşamayacağını ön görürken, 2060'lı yıllarda da yalnızca kuzey İskoçya ve yüksek bölgelerin soğuk günler yaşayacağı belirtildi.
İKARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASI VURGUSU
İklim değişikliği tahminlerini inceleyen Met Office Dairesi'nde görevli kıdemli bilim insanı Dr. Lizzie Kendon'a göre analiz, karbon emisyonlarının hızlandırılmasına dayanıyor. Bu yüzyılın sonunda, en yüksek rakımdaki bölgeler dışında çok fazla karın tamamen kaybolacağını söylüyor. Met Office'e göre, karbon emisyonları dünya çapında önemli ölçüde azaltılırsa, bu değişikliklerin yoğunluğu ve şiddeti de azalacak.
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