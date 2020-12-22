İngiltere Premier Lig'de koronavirüs kabusu

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 14-20 Aralık'ta uygulanan bin 569 test sonucunda 7 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2020 Salı, 08:24
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs kabusu
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde 7 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 14-20 Aralık'ta uygulanan bin 569 test sonucunda 7 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.


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