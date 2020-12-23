İngiltere Sağlık Bakanı koronavirüsün yeni bir mutasyonuna rastlandığını açıkladı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika’da yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini ve ve bunun İngiltere’de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu ifade etti.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında Güney Afrika’da yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini ifade etti.
BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Hancock, bu varyantın, İngiltere’de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını ve daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.
Bu varyantın İngiltere’ye de geldiğini tespit ettiklerini ve bu virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirten Hancock, varyantın özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, virüsün incelenmekte olduğunu söyledi.
Buna karşı önlem olarak Güney Afrika’dan son iki hafta içinde İngiltere’ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan Hancock, bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi.
Güney Afrikalı yetkililere hızlı bilgi paylaşımı nedeniyle teşekkür eden Hancock, bunun için yasal değişiklikler de yapacaklarını belirtti.
İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.
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