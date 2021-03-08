İngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor, seyahat için mevcut kural ve düzenlemeler neler?

08 Mart 2021 Pazartesi, 14:57

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İngiltere'de ülke dışına seyahat edecek tüm yolcuların seyahat gerekçesiyle ilgili form doldurmasına ilişkin zorunlu uygulama 8 Mart Pazartesi itibarıyla başladı.

İngiltere, yalnızca belli koşullar altında ülke dışına seyahatlere izin veriyor. Bu nedenle de seyahat nedeninin beyan edilmesi gerekiyor ve sorulması halinde gösterilmek üzere belgelendirilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme ülke dışına gidecek tüm yolcuları kapsıyor.

Türkiye, hem gidiş hem de gelişlerde İngiltere'nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alıyor. Bir başka deyişle, İngiltere, Türkiye'ye ek bir kısıtlama uygulamıyor.

Ancak Türkiye açısından tersi bir durum söz konusu. Aralık ayında İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıkmasının ardında Türkiye, bu ülkeye özgü bir dizi kısıtlayıcı önlem uygulamaya başladı.

Nihai varış noktası Türkiye olan yolcuların İngiltere'den kalkan uçaklara alınmaması, uçaklara yalnızca transit yolcuların kabul edilmesi gibi bu önlem ve kurallar halen yürürlükte bulunuyor.

İngiltere'den Türkiye'ye seyahat koşulları neler?

Türkiye, Aralık ayında İngiltere'de daha hızlı yayıldığı saptanan yeni bir varyantın tespit edilmesinden bu yana seyahat üzerinde ek kısıtlayıcı önlemler uyguluyor.

Türkiye'nin uyguladığı önlemler, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'yı içeren Birleşik Krallık çıkışlı tüm yolcuları kapsıyor.

Türkiye, Aralık ayının sonunda bir süre buradan yapılan tüm uçuşları durdurdu.

Daha sonra kısa bir süreliğine uçuşların yapılmasına izin verilmesine karşın 2 Ocak'ta uçuşlar yeniden durduruldu ve o tarihten bu yana bazı kısıtlamalar yürürlüğe sokuldu.

Mart başı itibarıyla havayolu şirketleri Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye kısıtlı sayıda doğrudan uçuş gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Halen yürürlükte olan kısıtlamalara göre, Birleşik Krallık'tan kalkan uçaklara nihai varış noktası Türkiye olan yolcular kabul edilmiyor. Bu uçuşlara yalnızca Türkiye dışında bir başka ülkeye devam edecek olan transit yolcular alınıyor.

Türkiye'nin uyguladığı kurallara göre, başka bir ülkeden gelen ancak son 10 gün içerisinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin, verecekleri adreste 14 gün karantinada kalması gerekiyor.

Türkiye, daha önce Birleşik Krallık'tan gelen yolculara yurtlarda karantina uygulamıştı. Ancak 12 Şubat'ta bu düzenleme değiştirilerek, karantinanın "belirtilen ikamet adresinde" yapılmasına başlandı.

Ayrıca, karantinanın 10'uncu gününde yapılacak PCR testi sonucu negatif çıkanların karantinasının sonlandırılmasına karar verildi. Şu anda halen bu uygulama yürürlükte.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, vefat, hastalık gibi bazı acil ve istisnai durumlar için nihai varış noktası Türkiye olan bazı yolculara özel izin veriyor.

Ancak bu yolcular da ikamet adresinde 14 gün karantina uygulamasına ve Türkiye'nin yurtdışından gelen herkese uyguladığı uçuştan 72 saat önce alınan negatif PCR testinin ibraz edilmesi kuralına tabiler.

PA Media

İngiltere'den ülke dışına çıkış düzenlemeleri neler?

İngiltere, koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının ardından yurtdışı seyahatlere ilişkin bir dizi kısıtlama uygulamaya başladı.

Şu anda İngiltere'den yalnızca iş, eğitim ve sağlık gibi belli koşullar altında çıkışlara izin veriliyor. Turistik seyahatler, bu kapsamda değil.

İngiltere'de 8 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, ülkeden çıkmak isteyen herkesin havaalanına gitmeden önce bir form doldurması ve bu formda seyahat nedenini belirtmesi gerekiyor.

Bu formun çıktısı alınabilir ya da cep telefonunda sorulması halinde gösterilmek üzere hazır tutulabilir.

İngiltere ayrıca, seyahat edeceklerin seyahat gerekçelerini kanıtlayan belgeleri de yanlarında taşımalarını istiyor.

Havaalanında rastgele kontroller yapılabileceği ve hem bu formu hem de gerekli belgeleri ibraz etmeyenlere cezai yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

İngiltere'de ülke çapında uygulanan kapanma döneminin 29 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor. Ancak seyahatlerle ilgili bu düzenlemenin 29 Mart'tan sonra da süreceği ve ikinci bir karara kadar devam edeceği vurgulanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, açılma dönemine ilişkin açıkladığı yol haritasında yurtdışı seyahatlerle ilgili tüm düzenlemelerin en erken 17 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

İngiltere'de tüm ülkelere uygulanan seyahat düzenlemelerinden muaf olan tek ülke İrlanda.

İngiltere'den Türkiye'ye başka ülke üzerinden gitmek mümkün mü?

Türkiye, İngiltere'den başka ülke üzerinden gidilmesini yasaklayan net bir düzenlemeye sahip değil.

Başka ülkeler üzerinden aktarmalı Türkiye'ye seyahat edilebiliyor.

Türkiye'ye varışta yurtdışından gelen tüm yolcuların doldurması gereken formda son 10 gün içerisinde kalınan ülkelerin yazılması isteniyor.

Kural olarak, Birleşik Krallık çıkışlı yolcuların başka ülke üzerinden gitseler bile 10 gün içerisinde bu ülkede olmaları halinde bunu belirtmeleri gerekiyor.

Türkiye'ye seyahatlerinden önceki 10 gün içerisinde Birleşik Krallık'ta bulunan yolcuların da hangi ülke üzerinden seyahat etmiş olursa olsunlar 14 gün ev karantinası yapma zorunluluğu bulunuyor.

Aynı şekilde Birleşik Krallık'tan başka bir ülke üzerinden Türkiye'ye giden yolcuların da, diğer tüm yurtdışından gelenler gibi 72 saat önce alınmış negatif PCR testini ibraz etmeleri kuralı da devam ediyor.

PA Media İngiltere, bazı ülkelere Şubat'ta otel karantinası uygulaması başlattı

Türkiye'den İngiltere'ye seyahatlerde hangi kurallar var?

Türkiye, şu anda İngiltere'nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alıyor.

İngiltere, aralarında Portekiz, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğu 30'dan fazla bazı ülkeden gelen yolculara 10 gün otel karantinası şartı uyguluyor. Otel karantinasının yaklaşık 1750 sterlinlik maliyeti ise yolcuya ait.

Açıklanan bu listede Türkiye yer almıyor. Bu da Türkiye'den İngiltere'ye gelecek olanların otel karantinasına tabi olmadıkları anlamına geliyor.

İskoçya'da ise durum biraz daha farklı. İskoçya; Birleşik Krallık, İrlanda, Man Adaları ve Manş Adaları dışından gelen tüm yolculara 10 gün otel karantinası uyguluyor. Karantinada kalınacak otel rezervasyonun seyahat öncesi yaptırılması gerekiyor.

İngiltere, otel karantinasının uygulanmadığı ve aralarında Türkiye'nin de olduğu diğer tüm ülkelerden gelen yolcuların varıştan sonra 10 gün evde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.

Bu karantina kuralının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanıyor.

İngiltere, ülke dışından gelen tüm yolcuların varış noktasında üç belgeyi ibraz etmesini istiyor:

son üç gün içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu,

yolcuyla ilgili bilgilerin yer aldığı form

karantinanın ikinci ile sekizinci günlerinde yapılmak üzere test kitlerinin satın alındığına ilişkin belge

Girişte bu belgelerin pasaport kontrolünde sunulması gerekiyor. Bu düzenleme hem Birleşik Krallık vatandaşları hem de diğer ülke vatandaşlarını kapsıyor.

Karantinanın ikinci ve sekizinci günleri için gereken test kitlerinin toplam bedeli 210 sterlin. Bu masrafı yolcu karşılıyor.

Ayrıca ülke dışından gelen yolcuların İngiltere'de beş tam günü doldurduktan sonra ek bir test daha yaptırarak, sonucunun negatif çıkması halinde karantinalarını erken bitirmeleri de mümkün.

Beşinci günden sonra yapılacak olan ek testin devletin onayladığı bir sağlık merkezinden sipariş edilmesi gerekiyor. Bu testin maliyeti de 120 ile 200 sterlin arasında değişiyor. Beş günden sonra test yapılsa bile yine ikinci ve sekizinci gün testlerinin yapılması zorunluluğu devam ediyor.

Yolculuktan önceki 48 saatte doldurulması gereken yolcu formunda, son 10 gün içerisinde bulunulan ülkelerle ilgili eksik ya da hatalı bilgi verilmesi durumunda 10 bin sterline kadar para ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor.

Evde karantina uygulaması da dahil olmak üzere seyahat düzenlemeleriyle ilgili kural ihlallerinin 10 bin sterline kadar para cezası var.