İngiltere ve AB arasında 'aşı milliyetçiliği' çatlağı

11 Mart 2021 Perşembe, 09:48

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'nin ülkesine yönelik "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddederek, tek bir yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmediklerini söyledi.

Avam Kamarasında gerçekleştirilen "Başbakana sorular" programında konuşan Johnson, bütün ülkelerin aşı milliyetçiliğine karşı durması gerektiğini belirtti.

Johnson, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) 548 milyon sterlin destek sağladıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurguladı.

AB İngiltere'yi Covid-19 aşılarını AB'ye göndermemekle ve ilaç şirketlerini hedeflerine ulaşamamak ile suçlamıştı. AB, milyonlarca Pfizer aşısının İngiltere'ye ihraç edildiğini ancak İngiltere'de üretilen AstraZeneca aşısının AB'ye teslim edilmediğini iddia etmişti.



"TEK BİR KOVİD-19 AŞISI İHRACATINA YASAK GETİRMEDİK"

AB Konseyi Başkan Charles Michel'in "İngiltere ve ABD, kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına kesin bir yasak koydu" şeklindeki sözlerini eleştiren Johnson, "Tek bir Covid-19 aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmedik" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, Michel'in ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Tek bir Covid-19 aşısının ihracatının engellenmediğini" vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise, ifadelerin düzeltilmesi için Michel'e bir mektup yazarak, "Birleşik Krallık hakkında ihracat yasağı veya aşılara yönelik herhangi bir kısıtlamaya yapılan atıflar tamamen yanlıştır" dedi.

AB DİPLOMATI İNGİLTERE'YE ÇAĞRILDI

Habertürk'te yer alan habere göre İngiltere hükümeti, AB'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Yardımcısı Nicole Mannion'u "AB iletişimindeki yanlış iddiaları tartışmak için" İngiltere'ye çağırdı.

Michel, 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, AB’nin aşı milliyetçiliği yaptığı suçlamalarını reddetmişti. AB’nin İngiltere ve ABD gibi kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına yönelik kesin bir yasak koymadığını ifade eden Michel, ihracatı hiçbir zaman durdurmadıklarını söylemişti.

