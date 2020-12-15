İngiltere zararlı içerikleri için harekete geçti: Sosyal medya şirketlerine para cezaları vermeye hazırlanıyor
İngiltere'de zararlı içerikleri kaldırmamaları halinde sosyal medya şirketlerine 18 milyon sterlin ya da küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilebilecek ve bu platformlara erişim engellenebilecek.
Hükümet, uzun süredir beklenen Çevrim İçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı.
Gelecek yıl yasalaşması beklenen tasarıya göre, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu veya insanların başkalarıyla çevrim içi olarak konuşmasına izin veren sosyal medya platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek.
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve diğer popüler sosyal medya platformları, çocukların zorbalık veya pornografiye maruz kalmasını önlemek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacak.
Şirketler ayrıca aşı karşıtı söylem gibi içeriği yasal olsa da yetişkinlere ciddi fiziksel veya psikolojik zarar verebilecek paylaşımlarla nasıl mücadele edeceklerini ortaya koyan hüküm ve koşulları oluşturarak açıklayacak.
PARA CEZASI VE ERİŞİM ENGELİ
Gerekli adımları atmayan şirketlere, hangisi daha yüksekse ya 18 milyon sterlin ya da yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilecek.
İngiliz medya gözlem kurumu Ofcom, yasaya uyumlu olmayan platformlara İngiltere'de erişimi de engelleyebilecek.
İlgili platformların yöneticilere yönelik olası cezalar ise ikinci bir düzenlemeyle hayata geçirilecek.
İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, yaptığı açıklamada yasanın "yeni bir hesap verebilirlik çağı" yaratacağını ancak ifade özgürlüğünü korumanın da önemli olduğunu söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık
Video Haberler
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
- Maske uyarısında bulunan yurttaşı döve döve kör ettiler
- Sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu
- Alışverişten dönen eşini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık