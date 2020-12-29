İngiltere'de alarm: Çadır hasteneler kurulmaya başlanıyor!

29 Aralık 2020 Salı, 20:07

İngiliz Tabipler Birliğinden Simon Walsh, yerel haber ajansı PA'e yaptığı açıklamada, Londra ve ülkenin güneydoğusundaki birçok hastanenin çok yoğun çalıştığını söyledi.

Hastanelerin kriz toplantıları yapıp, izin günlerinde personelden mümkünse işe gelmelerini istediklerini belirten Walsh, "Pek çok acil servisin dışında ambulans kuyrukları oluşuyor. Hastalar, müdahale edilene kadar saatlerce ambulanslarda bekliyor çünkü onları koyacak yer yok" ifadesini kullandı.

Walsh, tüm acil servislerin aşırı hasta artışıyla başa çıkmak için bir planı olduğunu vurgulayarak, "Hastaneler, büyük olaylarda görebileceğiniz türden çadırları kurmayı bile düşünüyor. Bu planlar, çadırların genellikle hasta sınıflandırılmasının yapılacağı bir alan olarak kullanılmasını içeriyor. Çünkü acil servislerde bir seferde gelen çok sayıda hasta için yer yok" diye konuştu.