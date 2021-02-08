İngiltere'de dev casusluk soruşturması: Yüzlerce bilim insanı tutuklanabilir
Birleşik Krallık hükümeti, birçok farklı üniversitede çalışan yaklaşık 200 bilim insanının, Çin'in kitle imha silahları geliştirmesine yardım ettiğinden şüpheleniyor. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan akademisyenlerin, farkında olarak ya da olmadan, 'Çin ordusuna yardım' suçuyla tutuklanabileceğinin altı çiziliyor.
The Times gazetesinin adı açıklanmaya bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, akademisyenlerin, "son derece hassas konulardaki fikri mülkiyetin, düşman devletlere verilmesini engellemeye yönelik yasaları" ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.
Soruşturmadan sızan bilgilere göre İngiliz hükümeti, ileri askeri teknoloji alanındaki çalışmaları Çin'e aktardığından şüphelenilen akademisyenlere 'yaptırım bildirimleri' göndermeye hazırlanıyor.
"ÇOK GEÇMEDEN TUTUKLANABİLİRLER"
The Times'a konuşan kaynak demecinde, "Çok geçmeden onlarca akademisyeni mahkemelerde görebiliriz. Açılan davaların yüzde 10'u bile başarılı sonuçlansa, yaklaşık 20 akademisyen Çin'in süper silah yapımına yardım ettiği gerekçesiyle hapse girebilir" dedi.
Birleşik Krallık hükümetinden bir sözcü ise gazeteye yaptığı açıklamada, bu tür bir bilgi transferi için sağlayıcıların, 2008 yılında yürürlüğe konan ve Birleşik Krallık'taki askeri mal ve teknoloji ihracatını düzenleyen 'İhracat Kontrol Emri'nde belirtilen lisansa ihtiyaç duyduğunu belirtti.
ABD VE İNGİLTERE BASKI YAPIYOR
Trump yönetimindeki ABD, Çinli teknoloji şirketlerinin Çin Komünist Partisi ve ordusuyla sözde bağları nedeniyle güvenlik riski oluşturduğunu öne sürmüş ve çeşitli kısıtlamalar getirmişti.
İngiltere ise 2021 yılının Eylül ayından itibaren ülkedeki telekom şirketlerinin 5G ağlarına Çinli Huawei şirketinin ekipmanını kurmasını yasakladı.
ÇİN SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Batılı ülkeler uzun süredir hükümetler ve kurumsal sistemleri hedef alan siber saldırılar da dahil olmak üzere birçok gerekçeyi öne sürerek Çin'i yasadışı casusluk faaliyetleri yürütmekle suçluyor ve kısıtlamalar uyguluyor.
Çin hükümeti ise tüm bu kısıtlamaların küresel ticareti ihlal ettiğini, teknolojik gelişimi engellediğini ve ekonomik büyümeyi yavaşlattığını öne sürerek casusluk suçlamalarını reddediyor.
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