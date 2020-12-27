İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un hızlı yayılan türü Ürdün'de görüldü
Ürdün'de iki kişinin, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan türüne yakalandığı duyuruldu.
Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, yaptığı açıklamada, İngiltere'den gelen 2 Ürdünlüde, mutasyona uğrayan türün görüldüğünü belirtti.
Ubeydat, söz konusu Ürdünlülerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
TOPLAM CAN KAYBI 3 BİN 758
Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanlığı, son olarak Covid-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1590 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 863 kişinin iyileştiğini duyurdu.
Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 758'e, vaka sayısı 287 bin 946'ya, iyileşenlerin sayısı 261 bin 514'e yükseldi.
ÇOK SAYIDA ÜLKE SEYAHAT YASAĞI GETİRDİ
İngiltere'de, Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Salgın koşullarında kent 2 gün susuz bırakılacak
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Salgın koşullarında kent 2 gün susuz bırakılacak