İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm
İngiltere’de son 24 saatte 12 bin 27 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 95 bin 269’a yükseldi.
İngiltere’de son 24 saatte 12 bin 27 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 95 bin 269 toplam can kaybı ise 119 bin 920 olarak duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu
Video Haberler
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu