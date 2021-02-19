İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm

19 Şubat 2021 Cuma, 21:49

İngiltere’de son 24 saatte 12 bin 27 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 95 bin 269 toplam can kaybı ise 119 bin 920 olarak duyuruldu.