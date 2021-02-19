İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte 12 bin 27 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 95 bin 269’a yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 21:49
İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm
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İngiltere’de son 24 saatte 12 bin 27 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 95 bin 269 toplam can kaybı ise 119 bin 920 olarak duyuruldu.


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