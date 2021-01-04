İngiltere'den bilim danışmanı uyardı: Covid-19 aşıları mutasyona karşı etkisiz olabilir
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamanın ardından, İngiltere hükümetinden bir bilim danışmanı tarafından, ‘Covid-19 aşılarının Güney Afrika’da mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olmayabileceği’ belirtildi.
İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün ardından, Güney Afrika'da belirlenen ve daha hızlı bulaşan varyantın yarattığı endişe sürüyor. İngiltere hükümeti bilim danışmanlarından biri, mevcut COVID-19 aşılarının Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs tipine karşı yeterince etkili olmadığı yönünde bilim insanlarının kaygı taşıdığını ifade etti.
‘ETKİLİ OLMAYACAĞINDAN ENDİŞE ETTİKLERİ İÇİN…’
ITV'nin politika editörü Robert Peston, "Hükümetin bilim danışmanlarından birine göre, Matt Hancock'un Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüse karşı 'son derece endişe' duymasının sebebinin aşının İngiltere'de tespit edilen koronavirüs tipinde olduğu kadar etkili olacağına güvenmemeleri" dedi.
ITV'nin politika editörü tarafından yapılan bu açıklamada, danışman bilim insanının kim olduğu belirtilmedi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, sabah saatlerinde koronavirüse karşı son derece endişe duyduğunu açıklamıştı.
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