İngiltere’ye uçuş yasağı getiren ülkeler arasına Brezilya da katıldı
Brezilya, koronavirüsün mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'den gelen uçuşlara yasak getirdi. Resmi gazetede yayınlanan kararda, İngiltere'den direkt ve aktarmalı tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.
İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine 40'tan fazla ülke seyahat yasağı getirdi. Brezilya’da resmi gazetede yayımlanan kararda, İngiltere'den direkt ve aktarmalı tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.
Kararda, ayrıca son 14 gün içinde İngiltere'de bulunan yabancıların başka güzergahlar üzerinden Brezilya'ya uçamayacakları belirtildi.
BREZİLYA İKİNCİ SIRADA
Worldometer internet sitesine göre, bugüne dek 7 milyon 366 bin 667 Kovid-19 vakasının görüldüğü, virüs nedeniyle 189 bin 264 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke" konumunda bulunuyor.
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