İngiltereye uçuş yasakları arka arkaya geliyor

21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:46

Koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere ile uluslararası uçuşları askıya alan ülkelere yenileri ekleniyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Fransa, Almanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Avusturya, Portekiz, İsveç, Belçika ve Bulgaristan gibi ülkeler uçuş yasağı getirdi.

Yasağa son olarak eklenenler arasında Rusya yer aldı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Covid-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile hava yolu ulaşımını bir haftalığına durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, 22 Aralık saat 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.