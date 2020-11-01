İnşaat Mühendisleri Odası'nın 'hasar tespit'e katılmasına engel!

01 Kasım 2020 Pazar, 13:42

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, deprem sonrası İnşaat Mühendisleri (İMO) Odası İzmir Şubesi'nin hasar tespit çalışmalarına katılma talebini reddetti.

İMO İzmir Şubesi durum üzerine konuyla ilgili 'zorunlu' bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Odamız konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli irtibat halinde sürecin içerisinde olmaya çalışmış ve hasar tespit çalışmalarında yer almak için, gerekli eğitimi almış deneyimli meslektaşlarımızın bilgilerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmiştir. Ancak bugün sabah saatlerinde tarafımıza ulaşan bilgide, “Diğer illerden kalabalık bir ekibin katılım sağladığı ve Odamızla ilgili organizasyon yapılamayacağı” söylenmiştir. Buna rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasına giden meslektaşlarımızın bireysel olarak ekiplere dahil olabilecekleri söylenmiştir" denildi.

KABUL ETMİYORUZ

Şubeye binaları ile ilgili hasar tespiti yapılması konusunda vatandaşlardan çok sayıda talep geldiği ve çok sayıda hasarlı bina olduğunun bilindiği belirtilen İMO açıklamasında, "Meslek Odamızın hasar tespiti konusunda sertifikası bulunan, hasar tespiti için hazır bekleyen 26 ayrı ekibinin ve deneyimli meslektaşımızın sürecin dışına itilmesini kabul etmiyoruz. Yapılan bu yanlış davranıştan bir an önce dönülmesini, tüm bilgi ve birikimimiz ile beraber dayanışmanın ve birlikte çalışmanın çok önemli olduğu bu günlerde deneyimli ekiplerimiz ile hasar tespit çalışmalarına destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.