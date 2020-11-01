İnşaat Mühendisleri Odası'nın 'hasar tespit'e katılmasına engel!
İnşaat Mühendisleri (İMO) Odası İzmir Şubesi, deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına katılma taleplerinin İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, deprem sonrası İnşaat Mühendisleri (İMO) Odası İzmir Şubesi'nin hasar tespit çalışmalarına katılma talebini reddetti.
İMO İzmir Şubesi durum üzerine konuyla ilgili 'zorunlu' bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Odamız konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli irtibat halinde sürecin içerisinde olmaya çalışmış ve hasar tespit çalışmalarında yer almak için, gerekli eğitimi almış deneyimli meslektaşlarımızın bilgilerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmiştir. Ancak bugün sabah saatlerinde tarafımıza ulaşan bilgide, “Diğer illerden kalabalık bir ekibin katılım sağladığı ve Odamızla ilgili organizasyon yapılamayacağı” söylenmiştir. Buna rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasına giden meslektaşlarımızın bireysel olarak ekiplere dahil olabilecekleri söylenmiştir" denildi.
KABUL ETMİYORUZ
Şubeye binaları ile ilgili hasar tespiti yapılması konusunda vatandaşlardan çok sayıda talep geldiği ve çok sayıda hasarlı bina olduğunun bilindiği belirtilen İMO açıklamasında, "Meslek Odamızın hasar tespiti konusunda sertifikası bulunan, hasar tespiti için hazır bekleyen 26 ayrı ekibinin ve deneyimli meslektaşımızın sürecin dışına itilmesini kabul etmiyoruz. Yapılan bu yanlış davranıştan bir an önce dönülmesini, tüm bilgi ve birikimimiz ile beraber dayanışmanın ve birlikte çalışmanın çok önemli olduğu bu günlerde deneyimli ekiplerimiz ile hasar tespit çalışmalarına destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım
Video Haberler
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
- Taksim’de renkli anlar... Hayaletlere yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım