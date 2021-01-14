Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:36

Sağlıkçılara koronavirüs aşısı bugün yurt genelinde uygulanmaya başlandı. AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve eşi Begüm Gürbüz Gültekin de sağlıkçı kontenjanından aşılarını yaptırdı. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da sağlıkçı kontenjanından aşı yaptıran vekillerden oldu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin dün ilk koronavirüs aşısını yaptırmasının ardından bugün de sağlıkçıların aşılamaları başladı. Türkiye Eczacılar Birliği’nden edinilen bilgiye göre eczacılar da aşı oluyor. Aşılama için sağlıkçılar önce randevu alıyor, daha sonra aşı yaptıracağı merkeze giderek aşısını oluyor.

AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve eşi Begüm Gürbüz Gültekin de sağlıkçı kontenjanından bugün ilk aşı olan ekipte yer aldı. Eczacı olan Gültekin ve eşi Begüm Gürbüz Gültekin, aşılarını oldu. Gültekin, aşı olduktan sonra Twitter’dan “Aşımı oldum. CoronaVac aşısına, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı Bugün de Niğde’mizde sağlık camiamızın bir parçası olarak eşimle birlikte ilk aşıyı yaptırıp aşılama sürecini başlattık” açıklamasını yaptı.

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan da sağlıkçı kontenjanından aşı yaptıran vekillerden oldu. Anestezi uzmanı Dr. Taşdoğan aşı olduğunu sosyal medya hesabından “Hekim olarak ilk Covid-19 aşımızı Abdülkadir Devlet Hastanesi'nde yaptırdık. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum” mesajıyla duyurdu.