İnşaatı tamamlanan oteller kısıtlama kararlarının gölgesinde açılıyor

15 Haziran 2021 Salı, 04:00

Pandemi nedeniyle ülkelerin aldığı seyahat kısıtlama kararları turizmi etkilemeye devam ediyor. Otel konaklamalarında yüzde 75’lere varan azalma yaşanırken bir yandan da inşaatı tamamlanan oteller misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Turizmcinin umutları, temmuzda başlaması beklenen normalleşme kararlarında. Covid-19’un etkisiyle inşaatı zorluklar içinde tamamlanan Radisson Collection Oteli yeni sezon için açılan otellerden biri. Ant Yapı’nın inşaa ettiği otel ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Yönetim kurulu başkanı Mehmet Okay, pandeminin en sert dönemlerini mevcut otellerinde sağlık turizmi hizmeti vererek dönemi hasarsız atlattıklarını söylüyor.

İNŞAAT MALİYETİ KATLANDI

Pandemi döneminde inşaat sektöründeki maliyetlerin ise iki katına çıktığını belirten Okay, “Yatırım maliyeti 40 milyon dolar. Bu oteli bugün yapmaya kalksak maliyet iki katı daha fazla olacaktı” diyor.

Turizmde 300 milyon dolara yakın yatırımları olduğunu söyleyen Okay, Radisson Grubu’nun Türkiye’deki ilk premium oteli Radisson Collection Oteli’nin de içinde yer aldığı Anthaven projesinin Türkiye’deki altıncı turizm yatırımları olduğunu dile getirerek şu bilgileri veriyor:

“Kos Adası’nın karşısında 400 metrelik sahilimiz var. Bu projeyi 30. yılımızda ülke turizmine kazandırdığımız için gururluyuz. Önümüzdeki dönem Bodrum’da 200, İstanbul’da yer alan arsalarımızda 300 olmak üzere toplam 500 konutu hayata geçirmeyi planlıyoruz.”