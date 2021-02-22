İnsan faaliyetleri, tatlı su balıklarının neslini tüketiyor
İnsan faaliyetlerinin, nehirlerdeki balık türlerini tehlikeye attığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Fransız ve Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, insan faaliyetlerinin 2 bin 456 nehir yatağında bulunan 10 bin 682 balık türü üzerindeki etkileri incelendi.
Araştırmada, insan faaliyetleri nedeniyle tatlı su balığı türlerinin yüzde 23'ünün neslinin tükenme tehlikesinde olduğu görüldü.
Söz konusu faaliyetlerin aşırı avlanma, nehirlerin yeniden yönlendirilmesi, baraj yapılması, toprak ve su kirliliği, iklim değişikliği ve istilacı türlerdeki artış olduğu kaydedilen araştırmada, nehirlerdeki doğal ortamın 200 yıl öncekinden kötü durumda olduğu aktarıldı.
Araştırmada, dünyada 18 bin tatlı su balığı türü olduğu belirtilerek bu sayının tüm memelilerin çeyreğine denk geldiği ifade edildi.
Nehirlerin yüzde 86'sının endüstrileşmeden büyük ölçüde, geri kalanının da kısmen zarar gördüğü vurgulanan araştırmada, özellikle Afrika ve Avustralya'da insanlardan uzakta olan nehirlerin kısmen daha az zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Çalışmaya konu olan nehirlerden Mekong'da aşırı avlanıldığı, Amazon'da da fazla baraj yapıldığı için balık türlerinin azaldığı kaydedildi.
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