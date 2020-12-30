İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kavala kararını FT'ye değerlendirdi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 21:56

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Kavala'nın Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Yöneticisi Emma Sinclair-Webb, FT’ye değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı:

“Bu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararının açık bir şekilde ihlal edilmesidir.”

‘SİLAH OLARAK KULLANILDI’

Emma sözlerine, “Mahkeme tutukluluğun yasallığına bakmadan temelde siyasi çıkarlara hizmet eden bir karar aldı [ki burada] hukuka aykırı tutuklama, mahkeme kararı olmaksızın insanları cezalandırmak için bir silah olarak kullanıldı” şeklinde devam etti.

Demecinde Sinclair-Webb, AYM tarafından alınan kararın AKP’li Cumhurbaşkanının ‘talimat içeren konuşmalarıyla bağlantılı olduğunu’ söyledi.

FT: SİVİL TOPLUMDAN UZAKLAŞTIRDI

Ayla Jean Yackley imzası taşıyan haberde, ‘Osman Kavala’nın uzun süren tutukluluğunun, Türkiye’yi sivil toplumdan uzaklaştırdığı’ ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen, "Kitle İmha Silahlarının Önlenmesi" kanun teklifinin, STK’lar üzerindeki müdahaleyi artıracağı da hatırlatıldı.