Instagram, aşı karşıtı paylaşımları nedeniyle Robert F. Kennedy Jr.'ın hesabını kapattı
Instagram, ABD'nin 35’inci başkanının John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.'ın hesabını aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kapattı. Hesabın kaldırılma nedeni olarak gerçek olmayan iddiaları defalarca paylaşması gösterildi.
ABD'nin 35'inci başkanının John F. Kennedy'nin yeğenin, 800 bin takipçiye sahip Instagram hesabı aşı karşıtlığı nedeniyle kapatıldı. Instagram'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından yapılan açıklamada, "Bu hesabı, korona virüsü ve aşılarla ilgili gerçek olmayan iddiaları defalarca paylaştığı için kaldırdık" denildi.
?Şirketin hesabı kapatma kararı, Kennedy'nin paylaştığı 'Planet Lockdown' isimli bir videonun eleştirilerin odağına oturmasından sonra geldi. Kennedy'nin 300 bin takipçili Facebook sayfası ise hâlâ faaliyette. Facebook, bu sayfayı kapatma planlarının olmadığını açıkladı.
VİDEODAN SONRA KAPATMA KARARI
Sputnik’in aktardığına göre, şirketin hesabı kapatma kararı, Kennedy'nin paylaştığı 'Planet Lockdown' isimli bir videonun eleştirilerin odağına oturmasından sonra geldi. Videoda, ABD'nin 41’inci Başkanı George H.W. Bush döneminde sekreter yardımcı olarak görev yapan Catherine Austin Fitts'in korona virüsü aşılarına ilişkin gerçeği yansıtmayan görüşlerine yer veriliyordu. Fitts, Covid-19'un komplo olduğunu ve aşıların insanların DNA'larını değiştireceğini öne sürüyordu.
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