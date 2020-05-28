Instagram üzerinden para kazanma dönemi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:20

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram, YouTube’ta görmeye alışkın olduğumuz gelir paylaşım modeline geçiyor.



The Verge’de yer alan habere göre, Instagram’ın YouTube'a rakip olarak geliştirdiği video servisi IGTV üzerinden yayımlanan videolarda reklam gösterimi yapılacak.



Instagram içerik üreticilerine bu reklam gelirlerinden pay verecek. Aynı habere göre, Instagram ilk etapta 200 içerik üreticisi ile gelir paylaşımı anlaşması imzaladı.



Tıpkı Google’ın video servisi YouTube'ta olduğu gibi, ünlü isimlerin bu platforma içerik üretmesini hedefleyen Instagram'ın uzun vadede video servisine öncelik vererek reklam gelirlerini de ciddi oranda artırması bekleniyor.



Facebook'un 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı Instagram IGTV’yi 2018 yılında kullanıma sunmuştu.