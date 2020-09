Instagram'ın sunacağı yeni özellikler ortaya çıktı

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sunacak. Şirketin üstünde çalıştığı özelliklerden biri, Instagram grup sohbetlerinden paylaşılabilecek Grup Hikâyeleri.

Instagram'ın üstünde çalıştığı bu özellik, ilk olarak bir uygulama geliştiricisi olan Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı. Yeni özelliğin ekran görüntüsünü paylaşan Paluzzi, Grup Hikâyesi özelliğinin test aşamasında olduğunu dile getirdi.

Paluzzi'ye göre, Grup Hikâyeleri'nde kaç adet grupta olduğunuzun bir önemi olmayacak. Hikâye konulabilecek her grup ve ayrıca platformdaki diğer kullanıcılar için hikâye seçenekleri olacak.

#Instagram is working on an auto advance feature for #Reels ?? pic.twitter.com/o05ZW4GoRU