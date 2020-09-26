Instagram'ın sunacağı yeni özellikler ortaya çıktı
Instagram, kullanıcılarına sunacağı biz dizi yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Instagram ekibinin üstünde çalıştığı özellikler arasında grup hikâyeleri, Reels için otomatik kaydırma yer alıyor.
Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sunacak. Şirketin üstünde çalıştığı özelliklerden biri, Instagram grup sohbetlerinden paylaşılabilecek Grup Hikâyeleri.
Instagram'ın üstünde çalıştığı bu özellik, ilk olarak bir uygulama geliştiricisi olan Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı. Yeni özelliğin ekran görüntüsünü paylaşan Paluzzi, Grup Hikâyesi özelliğinin test aşamasında olduğunu dile getirdi.
Paluzzi'ye göre, Grup Hikâyeleri'nde kaç adet grupta olduğunuzun bir önemi olmayacak. Hikâye konulabilecek her grup ve ayrıca platformdaki diğer kullanıcılar için hikâye seçenekleri olacak.
#Instagram is working on an auto advance feature for #Reels ?? pic.twitter.com/o05ZW4GoRU— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 21, 2020
Paluzzi'nin aktardığına göre Instagram'ın yakın bir süre içerisinde kullanıcılarına sunacağı bir diğer özellik Instagram Reels ile ilgili olacak. Instagram, yakın bir süre içerisinde Reels'te otomatik kaydırma özelliğini kullanıcılarına sunacak. Şu an geliştirme aşamasında olan bu özellik, Instagram'ın Hikâyeler özelliğindekine benzer olacak. Kullanıcıların videolar arasında ayrı ayrı geçiş yapmasına gerek kalmayacak.
Bunlara ek olarak platform, Direkt Mesaj kısmında da ince değişiklikler yapıyor. Buna göre Instagram Direkt Mesajlar'da daha önce arkadaşlarınızla sohbet ederken kullandığınız GIF'ler ve çıkartmaların tamamının bulunacağı bir sekme olacak. Kullanıcılar, Direkt Mesajlar'da çıkartma efektlerini gönderebilecekler.
Kaynak: Webtekno.com
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