Institut Français’den çevrimiçi etkinlik: Salon Edebiyat

Institut français Türkiye’nin çevrimiçi edebiyat konferansı serisi, “Salon Edebiyat” başlığı altında ve yazar Yiğit Bener’in evsahipliğinde düzenlenecek. Konferansların her birinde Bener’e edebiyat dünyasından bir konuk eşlik edecek. Yiğit Bener ve konukları 2-17 Haziran tarihleri arasında her salı Fransızca ve her çarşamba Türkçe olarak üç tema işleyecek. Başlıklar şöyle: Serra Yılmaz ile “Camus salgın kıskacında”, Jean-Marie Laclavetine ile “Edebiyat eve kapanmanın yalnızlığına derman olabilir mi?” Doç. Lale Özcan ile “Hekimliğinden vazgeçemeyen yazar: Louis Ferdinand Céline”. Zoom sitesi üzerinde gerçeklesecek olan SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz olacak, konferansı izlemek isteyenlerin Institut français Türkiye’nin http://www.ifturquie.org adresli internet sitesinden etkinliğe kayıt olmaları gerekiyor.