Irak kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'li terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'li terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi,
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.
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