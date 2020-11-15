Irak kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'li terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 16:06
Irak kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'li terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi,


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.


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