Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'li terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'li teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:28
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'li terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.


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