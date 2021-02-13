Irak’ın kuzeyinde ikinci aşama

13 Şubat 2021 Cumartesi, 03:30

Bu kapsamda Türkiye-Irak sınırına bitişik noktalarda örgütün konuşlandığı bütün alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) girdi. Sonuçları hemen alındı ve örgütün Türkiye içindeki eylemliliği büyük oranda kırıldı. Irak topraklarından yeni militan ve lojistik destek alamayan örgüt, ülke içinde de giderek erimeye başladı. Bu noktadan sonra ülke içindeki militanlara ilişkin azalan rakamlar dile getirilmeye başlandı.

YENİ AŞAMA

Son günlerde, TSK’nin planlanmış beklenen yeni harekâtı başladı. Bu harekât, Türkiye sınırından 35 kilometre derinlikteki Gara bölgesine gerçekleştiriliyor. Bu operasyonun öncekilerden farkı şu: Örgütün geri üs bölgelerine harekât başladı. Artık yakın konuşlanma bölgeleri; Haftanin, Metina, Hakurk gibi yerler TSK kontrolünde. Gara’ya yapılan harekât bir özellik taşıyor. Hava unsurları bölgeyi ateş altına alırken, komando birlikleri bölgeye havadan atıldı. Benzeri harekâtlar bu aşamadan sonra sık sık gündeme gelebilir. Çünkü örgütün karadan intikal ile ulaşılacak yakın kampı kalmadı.

NASIL DEVAM EDEBİLİR?

Havadan yürütülen bu kapsamlı harekâtın bu aşamadan sonra devamının gelmesi olası. Bu kapsamda akla ilk gelen yerler Sincar ve Kandil Dağı. Kandil, girintili çıkıntılı ve alanı büyük bir dağ bloku. Sincar da Kandil gibi Türkiye sınırından epeyce derinlerde, güneyde bulunuyor. Gara, kara harekâtı düşünüldüğünde Sincar güzergâhında bulunuyor. Ancak Sincar ve Kandil’e düzenlenecek harekâtların Gara harekâtı benzeri havadan olması muhtemeldir.

TSK’nin, kış koşullarında bu kapsamlı harekâtı tamamen kendi olanaklarıyla yapması kapasitesinin de geldiği noktayı gösteriyor. Anlayış şu: Örgütten temizlenen bölge bir daha örgütün yerleşeceği bir alan olmasın. Bu amaçla Gara’ya yeni üs bölgeleri oluşturulması gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Sincar bölgesi konulu Irak’a yaptığı ziyaretin ardından bu harekâtın yapılması, Türkiye’nin konuya verdiği önemi belirtmesi açısından önemli. Bu mesaj aynı zamanda, bölgeyle ilgisi olan tüm aktörlere yönelik…

Suriye’de YPG’ye odaklanmış Türkiye’nin ülke içindeki PKK varlığı ve Irak’ın kuzeyindeki etkinliğine göz yummaya niyeti yok. l ANKARA