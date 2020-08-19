Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:36

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."