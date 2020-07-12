Irak’ta ABD ordusuna ait araçlar ateşe verildi!
Irak’ta ABD ordusuna ait askeri araç ve malzemeleri taşıyan 3 TIR kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateşe verildi.
Irak'ın güneyindeki Divaniye kentini Semave kentine bağlayan otobanın üzerinde bulunan el-Necmi bölgesinde ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 TIR kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi.
“HELİKOPTERLERLE YARALILAR HASTANEYE TAŞINDI” İDDİASI
Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD'ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşu yaptı. Görgü tanıkları helikopterlerin bazı yaralıları hastaneye taşıdığını iddia ederken, TIR’ların Basra yönünden geldiğini öne sürdüler.
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