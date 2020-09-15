Irak'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi.
ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge civarına Katyuşa füzesinin atıldığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi. Daha önce de birçok kez Yeşil Bölge’de bulunan işgalci ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze atılmıştı.
Video Haberler
- Yüzerken karşılaştılar! Turistler gözlerine inanamadı
- Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor
- İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Genç kızların sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı
- İstanbul’da dehşet anları! Alev topuna döndü
- Bu görüntüler Karadeniz'de kaydedildi! Gergin anlar
- İmamoğlu’ndan Olay TV esprisi
- Tecavüzü ve ırkçı saldırıları öven video tepki çekti
- Jet hızıyla silinen videoyu Özel paylaştı
- Sosyal medya fenomeninin videosuna büyük tepki yağdı!