Irak'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi

15 Eylül 2020 Salı, 09:38

ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge civarına Katyuşa füzesinin atıldığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi. Daha önce de birçok kez Yeşil Bölge’de bulunan işgalci ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze atılmıştı.