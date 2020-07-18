İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 35 milyon İranlı daha koronavirüse yakalanabilir

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:55

İHA/Abedin Taherkenareh

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs ile mücadele toplantısında konuştu. Koronavirüs ile mücadelede toplumsal bağışıklık yönteminin çözüm sağlamadığını ve virüse karşı kullanılabilecek aşının olmadığını belirten Ruhani, "Halkın ekonomik ve toplumsal faaliyetlerine devam etmesi için hep birlikte el ele vererek virüs zincirini kırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının ülkede koronavirüs tablosunu gösteren son raporunu incelediğini kaydeden Hasan Ruhani, "Söz konusu raporda 25 milyon İranlının koronavirüse yakalandığı belirtilmekte. Yine aynı raporda önümüzdeki aylar için 30-35 milyon İranlının koronavirüse yakalanacağı ve hastanelerde yatan kişi sayınının bugüne göre iki kat artacağı öngörülmekte” şeklinde konuştu. Ruhani, önümüzdeki aylar için sağlık sistemi ve hastanelerin koronavirüs vakalarında yaşanacak artışa hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki aylarda hastanelere bir kaç milyon kişinin daha yatışı gerçekleşebilir" dedi.

Koronavirüsün İran’da Kum ve Gilan şehirleri üzerinden yayıldığını hatırlatan Ruhani, "Çin’in Wuhan şehrinden Kum’a ticaret ve Gilan’a turistik gezi için gelenler üzerinden koronavirüs ülkeye yayıldı" dedi.

Ruhani, koronavirüste ikinci dalgaya halkın ciddiyetsizliğinin neden olduğunu belirterek, "Yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Vaka sayılarını artıran diğer bir etken ise hiçbir belirti göstermeyen korona virüs taşıyıcılarının artmış olması. Koronavirüs belirtisi göstermeyen taşıyıcılar, virüsü daha hızlı yaymaktalar" dedi.



