İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken ABD'yi de ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla itham etti.
Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Küresel Kovid-19 salgınına küresel aşılama programıyla yanıt verilmeliydi." ifadelerini kullandı.
Yaptırımlar nedeniyle İran, İsrail'in art niyeti nedeniyle de Filistinliler başta olmak üzere pek çok ülkenin salgında kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığına dikkati çeken Zarif, "ABD'nin aşı fazlalığı var. Aşı stokçuluğu kitlesel katliamdır." değerlendirmesinde bulundu.
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