İran hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama emri yayınladı!
İran hükümeti, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani suikastindeki dahli nedeniyle, ABD Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama emri çıkardı. Hükümet ayrıca uluslararası polis teşkilatı Interpol'den Trump'ın yakalanması için yardım talep etti.
İran yarı resmi ISNA haber ajansının haberine göre, Tahran savcısı Ali Alqasimehr Pazartesi günü yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, 3 Ocak'ta General Kasım Süleymani'nin ölümüne yol açan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında dahli olan 30'dan fazla kişinin "cinayet ve terör suçlamalarıyla" karşı karşıya olduğunu belirtti.
Alqasimehr, Trump dışındaki suçlular ve onlara yöneltilen suçlamalar hakkında bilgi vermezken, cumhurbaşkanlığı sona erdikten sonra bile Trump hakkındaki kovuşturmanın devam edeceğini vurguladı.
INTERPOL YANIT VERMEDİ
Merkezi Lyon, Fransa'da bulunan Interpol, gazetecilerin yorum talebine yanıt vermedi.
Interpol yasalarına göre bu tarz bildirimler, ülkeleri, ilgili şüphelileri tutuklamaya veya iade etmeye zorlayamaz, ancak şüphelilerin seyahatini sınırlandırabilir.
SÜLEYMANİ OLAYI
İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücüne komuta eden General Kasım Süleymani 3 Ocak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında ABD tarafından gerçekleştirilen SİHA saldırısında öldü.
İran ise saldırıya, Irak'taki Amerikan birliklerini hedef alan balistik füze saldırılarıyla yanıt verdi.
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