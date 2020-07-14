İran, savunma bakanlığı çalışanını CIA casusu olduğu iddiasıyla idam etti

14 Temmuz 2020 Salı, 13:07

İran mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta CIA hesabına çalışmak suçlamasıyla idam edilen Reza Asgari'nin, bakanlığın hava ve uzay departmanında çalıştığını ve 2016'da emekli olduğu belirtildi.

"FÜZELER HAKKINDA BİLGİ SATTI"

AP'nin haberine göre, mahkeme sözcüsü Gholamhossein Esmaili casus Asgari'ye ilişkin olarak, “Hizmetinin son yıllarında CIA'ye katıldı, onlara füzelerimiz hakkında bilgi sattı ve karşılığında para aldı ... Bu sebeple, teşhis edildi, yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verdi.