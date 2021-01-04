İran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı: Nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali

Netanyahu, İsrail'in buna izin vermeyeceğini söyledi.

Tahran yönetimi ayrıca 2026'ya kadar en fazla 5060 adet olmak üzere en eski ve en az etkili santrifüjleri Natanz'da bulunduracağını, Fordo'daki tesisinde de 2031'e kadar zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını açıklamıştı.