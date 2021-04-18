İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İran'ın güneyinde yer alan ve nükleer bir tesise ev sahipliği yapan Bushehr kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yer sarsıntısı 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Devlet televizyonu, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyurdu.
Bölgeye İran Kızılay ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.
Buşehr eyaleti, bir nükleer santrale de ev sahipliği yapıyor.
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