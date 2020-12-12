İran’da hükümet karşıtı gazeteci Zam idam edildi
İran'da hükümet karşıtı yayın yapan 'Amad News' web sitesi yöneticisi Ruhollah Zam, bu sabah idam edildi.
İran’da 2017 yılında gerçekleştirilen ekonomi protestolarının yayılmasından sorumlu tutulan gazeteci Zam’ın idam edildiği yetkililer tarafından duyuruldu. Al Jazeera tarafından aktırılan bilgiye göre, idam cezası birkaç gün önce İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Ruhollah Zam'ın idamı, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirildi.
'PROTESTO İÇİN MESAJLARI YAYIMLAMIŞTI'
Zam’ın haber sitesi ve bilgileri yaymak için oluşturduğu Telegram, protestoların yayılması ve zamanı belirtmek amacıyla kullanıldı. İran hükümetini doğrudan hedef alan bilgiler yayıldığı öne sürüldü.
Zam, 2019 yılında İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) İstihbarat Teşkilatı tarafından, gözaltına alınmıştı. Yetkililer, Zam'ı ABD Ulusal Güvenlik Dairesi ajanları ve diğer yabancı istihbarat servisleriyle doğrudan temas halinde olmakla da suçladı.
Kaynak: Al Jazeera/DHA
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