İran'da aşı olamayan kadın Türkiye'de 20 günde aşılandı

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:00

İran'da aşı olamayan Peri Şahbaz, Türkiye'deki oğlunun yanına geldi. Gelir gelmez 20 gün içinde aşısını yaptırdığını anlatan Şahbaz, "Alanya'ya hem oğlumu görmek için hem de aşı olabilmek için geldim" diye konuştu.

Annesi 20 gün içinde aşılanan müzik öğretmeni Siyaveş Shahani de "Koronavirüs sürecini başından beri takip ediyorum ve Sağlık Bakanlığı'nı çok takdir ediyorum. Avrupa'dan bile daha iyi iş çıkardılar. Gerçekten takdire şayanlar ve tebrik ediyorum. Anneme buraya gelmesini teklif ettim. ‘İran'da süreç belli değil, sorun var. Sen buraya gel’ dedim; ama emin değildim. Yabancıya aşı yapıyorlar mı, nasıl oluyor; ama anneme söz verdim. Anneme olup olmayacağını söyleyemedim. Annem geldi, 20 gündür burada kalıyordu, 'Acaba olur mu?' diye çok tedirgindim. E-nabız'dan sıra aldık, nasıl gurur duydum. Hem kendim için anneme bir şey yapabildiğim için hem yaşamak için iyi bir ülke seçtim. Çok memnun oldum ve gurur duydum" diye konuştu.