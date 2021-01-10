İran'da Hamaney'in posterini yakan 3 genç 40 yıl hapse mahkum edildi

10 Ocak 2021 Pazar, 17:15

İran'da 2019 yılında, benzin zammını protesto için düzenlenen gösterilerde ülke lideri Ali Hamaney'in posteri ve bir benzin istasyonunu ateşe vermekle suçlanan 3 genç toplam 40 yıl hapse çarptırıldı.



İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Dezful Devrim Mahkemesi, Raad Hemadani (23), Gazi Hosroci (19) ve Seccad Debbat (20), Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammını protesto gösterilerinde Hamaney ve bir benzin istasyonunu ateşe verdikleri gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapse mahkum edildi.

Söz konusu suçlamadan Hemadani 20 yıl, Hosroci ve Debbat 10'ar yıl aldı.

Benzin zammı gösterileri sonrasında emniyet güçleri tarafından Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesinde gözaltına alınan 3 gencin o günden bu yana hapishanede tutulduğu belirtiliyor.



