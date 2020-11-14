İran’dan kısıtlama ve Avusturya’dan ülke genelinde karantina kararı

14 Kasım 2020 Cumartesi, 16:15

Tüm dünyada Covid-19 salgın kaynaklı yeni dalgalar görülürken ve birçok ülkede kısıtlamalara gidiyor. Reuters haber ajansının haberine göre, Avusturya hükümetinin taslak metninde karantinanın salı günü başlayacağı ve 6 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Hasan Ruhani ise "Şimdi kaçınılmaz olarak kısıtlamaları artırmamız gereken bir durumdayız. 21 Kasım’dan itibaren uygulanacak kısıtlamalarla ilgili genel bir karar aldık" dedi.

AVUSTURYA’DA UZAKTAN EĞİTİM

Reuters'ın haberine göre, Avusturya’da alınan önlemler kapsamında hali hazırda akşam saat 8 ile sabah saat 6 arasında sokağa çıkmak yasak. Bunun yanı sıra kafe, bar ve restoranlar paket servisle sınırlı, tiyatro ve müzeler ise kapalı konumda. Yeni önlemlerle beraber eczane, market ve bankalar dışında dükkanlar kapatılırken alışveriş ve egzersiz gibi istisnalar dışında sokağa çıkmak yasaklanacak. Yüz yüze eğitimin devam ettiği okullar ise uzaktan eğitime geçilecek.

İRAN’DA BAZI İŞLETMELER KAPATILACAK

Ruhani konuşmasında, "Eğer trafik ve kalabalık azalırsa sorunlarımızın çoğu çözülecektir. Çoğu şehirde vaka artışı zorunlu olmayan ve yasa dışı toplanmalardan kaynaklanıyor" dedi. Halka tedbirlere riayet etme çağrısını yineleyen Ruhani, kısıtlamaların salgının sona ereceği zamana dek ülke genelinde ve şehirlerin durumuna göre uygulanacağını ve detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını açıkladı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, zorunlu olmayan işletmelerin kapatılacağını belirtti.