İran'da Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü sebebiyle bir günlük yas ilan edildi
İran'da Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas ilan edildi
İran'da Şii taklit mercii Lütfullah Safi Gülpayegani'nin yaşamını yitirmesi sebebiyle bir günlük genel yas ilan edildi.
İran hükümeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle ülke genelinde bir günlük yas, Kum kentinde de bugünün resmi tatil ilan edildiği belirtildi.
Kum kentinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 103 yaşında yaşamını yitiren Gülpayegani, İran'daki Şiilerin önemli taklit mercilerinden kabul ediliyordu.
İran lideri Ali Hamaney'in Kum kentinde bu akşam kıldıracağı cenaze namazının ardından Gülpayegani'nin naaşı vasiyeti üzerine Irak'ın Kerbela kentinde toprağa verilecek.
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