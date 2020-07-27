İran'dan 200 metrelik sahte uçak gemisi
İran'dan ABD ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliği arttırabilecek bir adım geldi. Tahran yönetimi Hürmüz boğazına 200 metrelik sahte bir uçak gemisi yerleştirdi.
Uydu fotoğraflarında tespit edilen sahte uçak gemisinin ABD'nin bölgede devriye gezen Nimitz sınıfı uçak gemilerine benzetilmeye çalışıldığı görülüyor.
Sahte uçak gemisinin bir benzeri İran'ın 2015 yılında gerçekleştirdiği tatbikatta batırılmış, Tahran yönetimi nükleer müzakereler sırasında attığı adımla batıya gözdağı vermeye çalışmıştı.
NTV'nin haberine göre uzmanlar, Tahran yönetiminin benzer bir tatbikat yaparak sahte uçak gemisini batırabileceğini düşünüyor.
ABD'nin bölgedeki uçak gemisi Dwight Eisenhower geçen hafta Hürmüz boğazından geçmiş, görevi Nimitz uçak gemisine devretmişti.
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