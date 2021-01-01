İran’dan ABD’ye tehdit: Evinizin içinde vururuz
Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesinin yıl dönümünde, yerine gelen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, ABD'yi kendi evinin içinde vurmakla tehdit etti.
ABD ile İran arasında Kasım Süleymani’nin suikastle öldürülmesi sonucunda çıkan gerginlik sürüyor. Süleymani için düzenlenen anma töreninde konuşan Kaani, İran’ın intikam almaya hazır olduğunu söyledi. Kaani, “ABD’nin yaptıkları Kudüs Gücü’nü direniş yolundan döndüremeyecektir. İşlediğiniz suçların intikamını alacak kişi evinizin içinde olabilir” ifadelerini kullandı.
‘SAVAŞ ÇIKARMAYA BAHANE ARIYORLAR’
Dün ABD’nin provokasyon amaçlı olarak B-52 savaş uçaklarını bölgeye gönderdiğini öne süren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sert açıklamalarda bulunmuştu. Zarif açıklamasında, ABD’nin savaş çıkarmaya bahane aradığını savunarak, “Trump corona virüsüyle mücadele etmek yerine B-52'leri ve donanmayı bölgemize göndererek milyarlarca dolar harcıyor. Aldığımız istihbarat, onların savaş için bahane uydurma hazırlığı içinde olduğu. İran savaş aramıyor fakat halkını, güvenliğini ve menfaatini açıkça koruyacaktır” demişti.
UÇAK İÇİN TAZMİNAT
İran, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından misilleme için ABD’nin Irak’ta üslerini füze saldırısıyla hedef almıştı. Söz konusu saldırıda büyük bir felaket yaşanmış ve Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak da vurulmuştu. Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybederken, İran’dan dün kritik bir karar geldi. Tahran yönetimi hayatını kaybedenlerin ailelerine, kişi başı 150 bin dolar (1.1 milyon TL) tazminat ödeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Sözcü
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