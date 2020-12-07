İran’dan aşı temini eleştirilerine yanıt: ABD yaptırımları nedeniyle Covid-19 aşısı alamadık
İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle şu ana kadar ülke dışından Kovid-19 aşısı satın alamadıklarını söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkanı, ülkesinin koronavirüs aşısı temin edememesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
ABD yaptırımlarının Covid-19 aşısı satın almada engel teşkil etmediğine dair iddiaların doğru olmadığını belirten Himmeti, yaptırımlar nedeniyle bu konuda engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.
'HER YOLU DENEDİK'
Himmeti, "Koronavirüs aşısının (COVAX) resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün aracılığıyla satın alınması gerekiyor. Bunun için her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik ama ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırımları ve bir OFAC (ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi) lisansı alma zorunluluğu nedeniyle engellerle karşılaştık" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Güney Kore ve Uluslararası Para Fonundaki (IMF) girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Himmeti, para transferi için farklı yollar aradıklarını kaydetti.
Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankasının da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.
ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore ve çeşitli ülkelerdeki mali varlığı da bloke edildi.
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