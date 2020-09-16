İran'dan İsrail'le normalleşme anlaşmasına tepki: Trump'ın sirkinde oyun oynadılar

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:16

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da imzalandı. Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani de katıldı. Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere teşekkür ederek, "Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Orta Doğu'nun şafağındayız" diye konuştu.

Taraflarla imzalanan ilişkilerin normalleştirme anlaşmasına ise İran ve Filistin ülkelerinden tepki geldi. Beyaz Saray çevresinde protesto gösterisi düzenlendi.

"ANLAŞMA GÜVENSİZLİK ARMAĞAN EDECEK"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları, bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal Siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor. Büyük Mısır ile yapılan anlaşma da İsrail için bir açılım getirmedi. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn de İsrail'e sadece güvensizlik armağan edecektir."

FİLİSTİN: BARIŞ SAĞLAMAYACAK

Filistin yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına ilişkin "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak" açıklamasında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve İsrail işgal otoritesi, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve sürekli bir devlet kurma hakkını tanımadığı ve Filistin'deki mülteci sorunu 194 sayılı karar uyarınca çözülmediği sürece Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak. Kimseye Filistin halkı ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü adına konuşma yetkisi vermedik ve vermeyeceğiz. Asıl sorun İsrail işgal yönetimiyle anlaşmaları imzalayan ülkeler arasında değil, işgal altında acı çeken Filistin halkı arasındadır. İşgal sona ermeden ve Filistin halkı uluslararası meşru kararlarda öngörülen tüm haklarını elde etmeden, bu anlaşma bölgede hiç kimse için barış, güvenlik ve istikrar sağlamayacak. Filistin halkını ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü pas geçme girişimlerinin sorumluluğunu ABD ile İsrail işgal devletinin taşıyacağı tehlikeli yansımaları olacaktır" ifadelerine yer verildi.

"HAKLARIMIZI PARA KARŞILIĞI TAKAS ETMEYECEĞİZ"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf, ABD Başkanı Trump'ın "İsrail’le normalleşme anlaşması imzalayan tüm ülkeler Filistinlilere para desteği sağlayacak şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek tek bir Filistinlinin bile bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Filistin halkının kendi haklarına el uzatılmasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Ebu Yusuf, haklarımızı parayla takas etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



