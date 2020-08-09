İran'ın batısında 5.1 büyüklüğünde deprem!
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin hasarı ile ilgili bir açıklama yapılmazken depremin merkez üssünün Gilan Gharb bölgesi olduğu kaydedildi.
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