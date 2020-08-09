İran'ın batısında 5.1 büyüklüğünde deprem!

09 Ağustos 2020 Pazar, 12:52

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin hasarı ile ilgili bir açıklama yapılmazken depremin merkez üssünün Gilan Gharb bölgesi olduğu kaydedildi.





