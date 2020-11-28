İranlı yetkililer nükleer fizikçiye suikastla ilgili İsrail'i suçladı
İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı olarak da görev yapan nükleer fizikçi Fahrizade'ye düzenlenen suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi gösterildi.
İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden İsrail sorumlu tutuldu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Ülkenin önde gelen bilim adamı Muhsin Fahrizade'ye karşı yapılan suikast, bir kez daha Siyonist rejimin kin ve kötülükle dolu kirli yüzünü İran'ın onurlu halkına gösterdi" ifadelerini kullandı.
Fahrizade'nin İran için önemli eserler bıraktığını vurgulayan Kalibaf, olayın faillerinin zamanı geldiğinde "kesin ve ezici" cevabını alacağını belirtti.
‘KARŞILIĞI VERİLECEKTİR’
Fahrizade'nin ülkenin savunma sanayisine önemli katkılarının bulunduğunun altını çizen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de suikastla ilgili İsrail'i suçladı. Bakıri açıklamasında, "Bir kez daha küresel kibirle ve kirli Siyonist rejimle bağlantılı olan teröristler, vahşi bir eylemle, ülkenin bilim ve savunma alanlarındaki yöneticilerinden birini şehit etti. Terörist gruplar, bu kör eylemin emrini verenler ve failleri şiddetli bir intikamın onları beklediğini bilmelidir" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, suikastte İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi. "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." ifadelerini kullanan Zarif, Avrupa Birliği'ne çifte standardı bırakma çağrısında bulundu.
İsrailli kaynaklar, Mossad'ın 2018 yılında Tahran'daki atom reaktörlerden sorumlu Muhsin Fahrizade'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu.
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